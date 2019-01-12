Розыск! В Екатеринбурге потерялся 14-летний подросток

12:11 | 14.01.2019

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу

В Екатеринбурге 14-летний школьник уже две недели не появляется дома. 30 декабря 2018 года Рыбьяков Вячеслав около 16.00 ушел из дома на прогулку в районе Ботаники и до настоящего времени не вернулся. Ранее неоднократно самовольно уходил из дома, отмечают в Отделении по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу.



Где сейчас находится несовершеннолетний, неизвестно. Отделом полиции №15 УМВД России по городу Екатеринбургу он объявлен в розыск.

Приметы подростка: рост 165см., волосы короткие русые, глаза голубые. Особые приметы: картавит, не выговаривает букву «р».



Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 356-42-15, 325-42-05, 356-45-74 (78, 80) либо 02.

