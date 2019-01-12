Из-за аварии на трубопроводе два десятка домов в Каменске-Уральском остались без отопления

11:39 | 14.01.2019

Два десятка домов в Каменске-Уральском остались без отопления из-за аварии на подающем трубопроводе. Судя по обещаниям теплоснабжающей компании, тепло вернётся в квартиры каменскуральцев уже сегодня, во второй половине дня.



По информации, размещённой на сайте УК «Дирекция единого заказчика», отопление отключили в домах на улицах Парковой, 29, 31, 33, 42, 46; Привокзальной, 14, 16, 24, 28, 32, 34, 38, 40, 42; Репина, 9а, 15, 15а, 17, 19, 36, а также в домах на улицах Кунавина, 8, 10 и Теовсяна, 11.



Как пояснили в аварийной службе теплоснабжающей компании,, отключение отопления проводится в плановом порядке..



«Ранее произошла авария на подающем трубопроводе. Ремонт был запланирован на 15 января, но завтра ожидается похолодание, в связи с этим ремонт делается досрочно. Отопление отключили до 15 часов, горячая вода в дома подается по обратной схеме, возможно, что ее температура немного снизится, но это так же лишь до обеда», — поясняют теплоэнергетики.