Два детских сада в Екатеринбурге получат дополнительное финансирование от губернатора

11:07 | 14.01.2019

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжения о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области средств для обеспечения деятельности детских учреждений. Деньги получит Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» и два детских сада в Екатеринбурге – №527 (микрорайон Кольцово) и № 567 (Компрессорный).



В частности, 186 тысяч рублей будет выделено на приобретение наборов для робототехники, мебели, хозяйственно-бытового инвентаря и электрических приборов для Байкаловского центра «Созвездие», который объединяет 15 детско-подростковых клубов Байкаловского района. Центр осуществляет образовательную деятельность по пяти направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое.



Екатеринбургским детским садам №527 и №567 будет выделено по 320 тысяч рублей на техническое оснащение.