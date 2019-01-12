В Екатеринбурге ликвидировали пять опасных горок

10:23 | 14.01.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга подвели первые итоги мероприятия «Горка», которое проводится с 10 декабря 2018 года по всей Свердловской области. Его главная цель - обследование улиц и дворов с целью выявления горок, склоны которых выходят на проезжую часть дороги.



Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга, за декабрь в областном центре выявлено 5 опасных скатов – на ул. Реактивная, 87, ул. Сулимова, 50, ул. Бебеля, 148, ул. Латвийская, 19 и ул. Гурзуфская,19. Все они ликвидированы.



Мероприятие «Горка» продлится до 1 марта 2019 года. Об опасных горках и скатах природного происхождения, выходящих на проезжую часть дороги, информацию с фотографиями опасных горок можно отправлять на электронную почту gorkaekb@mail.ru. Также, данную информацию можно сообщать по телефону 02.