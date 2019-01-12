Виновнику ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге вынесли приговор

10:16 | 14.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Колясникова – водителя автомобиля «Дэу Нексия», из-за нарушения которым ПДД перевернулся пассажирский автобус. Он признан виновным по двум уголовным статьям УК РФ – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.



В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что 4 июня 2018 года на Сибирском тракте Колясников, будучи пьяным, управлял автомобилем «Дэу Нексия». В нарушение ПДД он двигался со скоростью 70-80 км/час при разрешенной скорости 50 км/час. В связи с превышением разрешенной скорости движения Колясников допустил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато», двигавшемся в попутном направлении. «Нексию» вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся на с автобусом «ПАЗ» маршрута № 64. В результате столкновения автобус с пассажирами «вылетел» с проезжей части, произошло его опрокидывание.



В момент ДТП в автобусе находилось 30 человек, из них 4 человека были госпитализированы, 24 человека обратились за медицинской помощью. По результатам судебно-медицинской экспертизы травмы одного из пассажиров квалифицированы как причинившие тяжкий вред его здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил Александру Колясникову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года.