Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку по факту обрушения перекрытия в многоквартирном доме

09:50 | 14.01.2019

Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об обрушении перекрытия в подъезде двухэтажного жилого дома № 102 по улице Чайковского в Нижнем Тагиле.



По предварительным данным, утром 12 января произошло обрушение потолочно-чердачного перекрытия лестничной клетки. К счастью, никто не пострадал.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в 12-квартирном кирпичном доме 1954 года постройки. В настоящее время последствия обрушения устранены управляющей организацией: перекрытие временно восстановлено, коммунальные услуги оказываются в полном объеме.



В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны УК, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения, имеются ли основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу