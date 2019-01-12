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09:50 | 14.01.2019
Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку по факту обрушения перекрытия в многоквартирном доме
По предварительным данным, утром 12 января произошло обрушение потолочно-чердачного перекрытия лестничной клетки. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в 12-квартирном кирпичном доме 1954 года постройки. В настоящее время последствия обрушения устранены управляющей организацией: перекрытие временно восстановлено, коммунальные услуги оказываются в полном объеме.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны УК, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения, имеются ли основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу
© «Вечерние Ведомости»
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