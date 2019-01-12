Трёхлетний ребёнок пострадал в аварии рядом с ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге

Сегодня, 13 января, в Екатеринбурге на участке дороги недалеко от торгово-развлекательного центра «МЕГА» произошло столкновение двух автомобилей лоб в лоб. Есть пострадавшие.Участниками ДТП стали Audi Q7 и Lada Vesta. Девушка за рулём иномарки выехала на встречную полосу, после чего произошло столкновение с «Ладой», где на заднем сидении находился трёхлетний мальчик. В результате ДТП его и его маму доставили в больницу. Пассажиры Audi (два ребёнка) не пострадали.Как сообщила девушка, перед ней резко затормозила другая машина, что и побудило выехать на встречку.