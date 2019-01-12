На защиту сквера у Театра Драмы пришли всего 6 екатеринбуржцев

На митинг защиты сквера около Театра Драмы в Екатеринбурге, часть которого планируется отдать под застройку собора Святой Екатерины, сегодня, 13 января, пришло всего шесть человек, рассказывают очевидцы. Причем еще изначально среди организаторов начался разлад – по информации veved.ru, активисты переругались из-за финансовых трат, так как никто не хотел платить за аренду генератора и микрофона. Защитник сквера, бывший депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин предложил арендовать оборудование в его пункте проката, но опять же небезвомездно.Известно, что организаторы обращались за поддержкой к региональному отделению КПРФ и лидеру свердловских коммунистов Александру Ивачеву, но получили отказ.Впрочем, к концу митинга организаторы воспользовались хитростью и устроили празднование Старого-Нового года, превратив мероприятие в игры с детьми и Дедом Морозом, заманив таким образом несколько десятков прохожих.В числе митингующих несколько человек выступали с диаметрально противоположной позицией – по их мнению, собор около Театра Драмы нужен городу. Аналогично мнения, напомним, придерживается и руководство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.