Новости дня
23:11 | 13.01.2019
На защиту сквера у Театра Драмы пришли всего 6 екатеринбуржцев
Известно, что организаторы обращались за поддержкой к региональному отделению КПРФ и лидеру свердловских коммунистов Александру Ивачеву, но получили отказ.
Впрочем, к концу митинга организаторы воспользовались хитростью и устроили празднование Старого-Нового года, превратив мероприятие в игры с детьми и Дедом Морозом, заманив таким образом несколько десятков прохожих.
В числе митингующих несколько человек выступали с диаметрально противоположной позицией – по их мнению, собор около Театра Драмы нужен городу. Аналогично мнения, напомним, придерживается и руководство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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