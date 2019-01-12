Ралли-спринт «Снежный вихрь» прошёл вчера в Берёзовском

Вчера, 12 января, в Берёзовском в рамках снежного ралли встретились любители экстрима со всей Свердловской области и других регионов. «Снежный вихрь» в этом году собрал около 90 водителей на автомобилях совершенно разных марок и моделей.Все участники делились на шесть классов. Каждый проходил два круга, после чего лучшее время шло в зачёт. Первое место занял Александр Зацепин из Екатеринбурга. На Mitsubishi Lancer Evolution VI он проехал трассу за 01:38,338.Один из участников вылетел с трассы из-за того, что у его автомобиля вырвало сердцевину диска. Однако ничего страшного не произошло, и никто за время ралли не пострадал.