Самолет, летевший из Москвы в Уфу, дважды приземлялся в Екатеринбурге из-за непогоды в Уфе

18:31 | 13.01.2019

Фото: unian.net

Самолет, выполняющий рейс N4-279 Москва – Уфа, дважды за сегодняшний день, 13 января, прибывал в аэропорт Екатеринбурга после того, как не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за сложных метеоусловий, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.



«Из-за сложных метеоусловий в Уфе в аэропорт Кольцово прибыл рейс N4-279 Москва - Уфа. Рейс дважды прибывал в Екатеринбург - в 06:47 (04:47 мск) и в 12:01 (10:01 мск). В настоящее время пассажиры размещены в гостинице, с ними работают представители авиаперевозчика. Вылет рейса в пункт назначения запланирован на 22:00 (20:00 мск)», - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани Екатеринбурга.



По сообщениям синоптиков, 13 января в Уфе при температуре минус семь градусов, скорость ветра достигала 19 м/с.