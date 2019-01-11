Новости дня
17:00 | 13.01.2019
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футболисты «Урала» отправились на кипрские учебно-тренировочные сборы
Роман Емельянов в настоящее время восстанавливается в Германии после травмы, поэтому присоединится к команде позже (на предстоящей неделе). Также из-за болезни первые несколько дней пропустит Илья Жигулёв.
Отметим, перед сборами все спортсмены прошли медобследование. Уже вчера футболисты провели две полноценные тренировки на поле.
Напомним, первую игру после зимнего перерыва «Урал» проведёт на домашнем поле только 24 февраля в 17:00 с командой «Спартак».
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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