Футболисты «Урала» отправились на кипрские учебно-тренировочные сборы

В минувшую пятницу футболисты «Урала» по традиции прилетели на Кипр в город Пафос, где до конца февраля пройдут учебно-тренировочные сборы. За это время клуб подготовится к возобновлению сезона.Роман Емельянов в настоящее время восстанавливается в Германии после травмы, поэтому присоединится к команде позже (на предстоящей неделе). Также из-за болезни первые несколько дней пропустит Илья Жигулёв.Отметим, перед сборами все спортсмены прошли медобследование. Уже вчера футболисты провели две полноценные тренировки на поле.Напомним, первую игру после зимнего перерыва «Урал» проведёт на домашнем поле только 24 февраля в 17:00 с командой «Спартак».