На предстоящей неделе в Екатеринбурге за похолоданием до -16°С, придёт потепление до -3°С

14:51 | 13.01.2019

Фото: ОТВ

Сейчас в Екатеринбурге температура воздуха достигает отметки -2°С. Снегопад. На предстоящей неделе в городе ожидается сначала похолодание, а затем снова придёт потепление, сообщают синоптики.



В понедельник, 14 января, днём ожидается -9°С...-11°С, ночью -12°С...-15°С. Без осадков. Во вторник, 15 января, температура воздуха опустится днём до отметки -11°С...-15°С, ночью до -13°С. Без осадков.



В среду, 16 января, днём вновь потеплеет до -5°С, ночью до -7°С. Снег. В четверг, 17 января, днём ожидается температура воздуха -5°С...-7°С, ночью -10°С.



Пятница, 18 января, ожидается самым тёплым днём недели: синоптики обещают потепление до -3°С днём и до -4°С ночью. Осадки в виде снега. В выходные вновь начнётся похолодание, однако без осадков. В субботу днём ожидается -7°С (температура останется на этой отметке и ночью). В воскресенье днём будет -10°С...-13°С, ночью температура упадёт до -15°С.