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13:27 | 13.01.2019
Фото: скриншот видео со страницы Сергея Сириенко
В Екатеринбурге охранники ЦПКиО выгнали из парка Деда Мороза
В серии роликов, размещённых на странице, аниматор рассказывает о том, что его пытались выгнать за то, что он якобы брал деньги за совместное фото с детьми. Также охранники сообщили, что фотографироваться «чужим» Дедам Морозам в парке запрещено.
После выходных Сергей Сириенко собирается идти в Администрацию города с жалобой на сотрудников центрального парка культуры и отдыха. Кроме того, аниматор будет ждать извинений от руководства парка.
Директор ЦПКиО Роман Шадрин в разговоре с нашими коллегами из «URA.RU» пояснил, что съемка на территории парка разрешена, но фотографироваться с детьми без согласия родителей запрещено законом. Кроме того он высказал предположение о том, что Дед Мороз возможно был пьяным, а может ещё и деньги за съёмку брал.
«Возможно, он вообще был пьяным. Может, он и деньги за съемку брал, однако снимать детей нельзя законодательно. Пусть жалуется и приходит в администрацию, будем разбираться», — сказал Шадрин корреспонденту.
Кстати, охранникам парка, впрочем, как и руководству, не мешало бы изучить законодательство и помнить, что если законом не запрещено, то фотографировать или снимать на видеокамеру можно всё, что вы видите вокруг. Статьёй 29 Конституции Российской Федерации закреплено право любого гражданина «Свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Фото-видеосъёмка в общественных местах или на территории свободной для посещения может производиться без ограничений любым человеком и по его на то усмотрению в любое время суток. Запретить вести съёмку в подобных местах не может никто, кроме федерального законодательства. Никакие местные правила, акты, ограничения и т. п. в этом случае не действуют. А если кто-либо пытается воспрепятствовать этому процессу, он попадает под действие статьи 19.1 КоАП РФ «Самоуправство».
Кроме того, если частный охранник незаконно препятствует съемке, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 203 УК («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей»).
А за фотосъёмку детей, без согласия их родителей, как вы понимаете, несёт ответственность тот человек, который её (фотосъёмку) производит. Если же ребёнку исполнилось четырнадцать лет, то согласие на фото- и видеосъёмку ребёнок может дать самостоятельно.
© «Вечерние Ведомости»
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