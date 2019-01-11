Сегодня утром в Екатеринбурге загорелся цех по производству арматуры

Сегодня, 13 января, в Екатеринбурге в районе ЖБИ на улице 40 лет ВЛКСМ произошёл пожар в цехе по производству арматуры. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Потушить огонь удалось в течение десяти минут.В результате возгорания никто не пострадал. 30 рабочих самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Причины пожара в настоящее время устанавливаются. На работу цеха происшествие не повлияет.