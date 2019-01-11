Посетителей ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге сегодня утром эвакуировали из здания

12:19 | 13.01.2019

Фото: E1.RU

Сегодня, 13 января, в Екатеринбурге в районе 10 часов утра эвакуировали торгово-развлекательный центр «МЕГА». Из здания вывели всех посетителей.



По громкой связи объявили, что по техническим причинам все немедленно должны покинуть помещение. Позднее выяснилось, что тревога оказалась ложной.



Точные причины эвакуации в настоящее время устанавливаются. Спустя полчаса после выхода из здания посетителям разрешили вернуться обратно. ТРЦ работает в штатном режиме.