Новости дня
12:19 | 13.01.2019
Фото: E1.RU
Посетителей ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге сегодня утром эвакуировали из здания
По громкой связи объявили, что по техническим причинам все немедленно должны покинуть помещение. Позднее выяснилось, что тревога оказалась ложной.
Точные причины эвакуации в настоящее время устанавливаются. Спустя полчаса после выхода из здания посетителям разрешили вернуться обратно. ТРЦ работает в штатном режиме.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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