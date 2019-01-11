Двухэтажный садовый дом загорелся в Екатеринбурге

10:19 | 13.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 13 января, в Екатеринбурге в посёлке Мичуринский Верх-Исетского района ранним утром загорелся двухэтажный садовый дом. Огонь распространился на площади 48 кв. метров.



Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте тушения были задействованы 16 спасателей и три пожарные машины.



В настоящее время причины возгорания выясняются. Информации о пострадавших нет.

