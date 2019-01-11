Кировский район в Екатеринбурге останется без тополей

09:43 | 13.01.2019

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге в Кировском районе до конца зимы спилят тополя и проведут формовочную обрезку 50 кустарников. Власти Екатеринбурга на вырубку выделят 543,8 тысячи рублей.



Изменения коснутся обе стороны улицы Коминтерна. Также вырубка деревьев пройдёт на улицах Вишнёвой, Маяковского, Мира, Изоплитной, Фабричной и Трудовой.



162 тополя спилят уже к 15 февраля. Все ветки уберут весной после того, как растает снег.