Содрал шкуру, отрезал голову, а лапы связал скотчем: в Новоуральске ищут особо опасного живодёра, жестоко расправившегося с псом

19:54 | 12.01.2019

Фото: Газета «Нейва»

Новоуральская полиция ищет мужчину, который убил пса с особой жестокостью. Пакет с трупом собаки, у которой была отрезана голова, содрана шкура, а лапы перемотаны скотчем, живодёр вынес во двор. В мусорный бак он не влез, поэтому мужчина оставил его лежать рядом с контейнером.



За всем этим жильцы дома по улице Садовой наблюдали с особой подозрительностью. Они решили проверить, что же это такое – объёмное, в чёрном пакете и не влезает в мусорный бак. Увиденное повергло очевидцев в шок.



После этого местные журналисты обратились в полицию, чтобы труп забрали, так как четыре дня он так и пролежал во дворе.



- Собачий труп был убран, а участковые начали обход по домам в поисках дополнительных свидетелей, - рассказывает Андрей Семянников, начальник МУ МВД России по Новоуральскому городскому округу . - Будет ли возбуждено уголовное дело, решится до 14 января.



Слова новоуральского полицейского подтвердил Валерий Горелых, руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области. Напомним, что с 2017 года в России по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусмотрено уголовное наказание и лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.