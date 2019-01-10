Квинтессенцию Луны и Марса можно будет увидеть сегодня в Екатеринбурге

Сегодняшний вечер может стать для екатеринбуржцев особенно романтичным. Лёд и пламень – Луна и Марс – сойдутся воедино на ночном небе. Только сегодня рядом с луной можно будет разглядеть жёлто-красную точку, которая отличается от звёзд особенной яркостью. Это и будет огненный Марс.- Чтобы разглядеть Марс, достаточно посмотреть на луну и чуть севернее, то есть выше ее, будет находится он, - рассказывает Владилен Санакоев, инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ. - Он находится буквально в 16-ти лунных дисков от Луны, то есть расположен довольно близко. Правда, летом Марс был более ярким, но сейчас его тоже легко отличить от обычной звезды. И именно сегодня Марс будет ближе всего к луне в этом месяце.А уже на следующей неделе произойдёт ещё более зрелищное событие: парад планет выстроиться над столицей Урала. Венера, Луна, Юпитер и Сатурн выстроятся в ряд над горизонтом Уральского региона. 17 января Венера и Юпитер будут находиться вблизи яркой звезды Антерес. Потом 22 января в 8 часов утра они сойдутся ближе друг к другу. А ведь это самые яркие планеты на небе.- И 31 января к этой паре еще присоединится Луна, оказавшись посередине между ними, , - рассказывает Владилен Санакоев. - И у самого горизонта можно будет увидеть, как появляется планета Сатурн. Все эти небесные объекты будут находиться в южно-восточной части неба очень низко над горизонтом. Если вытянуть руку, сжав в кулак, и мизинец положить на горизонт, то большой палец будет указывать, на какой высоте планеты будут располагаться над землей. Они будут виднеться где-то над верхушками деревьев.Уральский астроном рекомендует: для полноты ощущений лучше наблюдать за планетами на «низком старте» – с открытой территории на земле.