В защиту Анатолия Марчевского Свердловские депутаты решили отобрать у Москвы Екатеринбургский цирк и перевести его в региональную собственность

18:02 | 12.01.2019

Фото: loveopium.ru

17 депутатов Заксобрания Свердловской области поддержали обращение к губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой посодействовать передаче Екатеринбургского цирка из федеральной собственности в региональную. Если такое решение будет одобрено, то директор цирка Анатолий Марчевский, положение которого до сих пор остается шатким, останется на своей должности. В настоящее время Росгосцирк предпринимает все попытки, чтобы уволить его.



Об идее по спасению Марчевского на свой странице в Facebook рассказал депутат Вячеслав Вегнер.



«Цирк должен быть в областной собственности. А вся территория цирка и вокруг него, вместе с будущей ареной и набережной, должна представлять один ансамбль. Наш цирк — отличное заведение культуры, признанное лучшим в 2012 году и являющееся не только образцовым, что еще не так давно было признано и „Росгосцирком“, и минкультом. Все это при руководстве Анатолия Марчевского, заслуженного артиста России. И все было образцово ровно до того момента, как оказалось, что наш цирк приносит нехилую прибыль, и кто-то на нее стал зариться. Вот в тот момент нам стали докладывать, что Марчевский не такой уж и молодец, а цирк не очень образцовый, и надо бы Марчевского убрать, а цирк полностью забрать», — написал Вегнер.



Подобная схема передачи федеральной собственности в региональную уральские чиновники уже практиковали. Таким образом в ведомство Свердловской области передали гостиницу «Исеть». Губернатор Евгений Куйвашев обратился в Министерство культуры РФ с просьбой передать памятник конструктивизма. Это предложение было одобрено министром Владимиром Мединским.



Напомним, проблемы у руководителя Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского начались осенью 2018 года. Руководство Росгосцирка заявило о ликвидации должности, которую он занимает. Формальным поводом для отстранения Марчевского, занимавшего эту должность с 1994 года, стала угроза закрытия цирка из-за нарушений пожарной безопасности. Якобы в цирке даже пожарных сигнализаций не было, а ведь случаев, подобных «Зимней Вишне», в России всё больше. Между тем, как стало известно из открытых судебных заседаний, в которых участвовали Росгосцирк и Марчевский, последний неоднократно жаловался цирковой управе на отсутствие должной системы пожарной безопасности. Там его просьбы игнорировали, а на одном из прений выдали: мол, просить нужно было лучше и настойчивее.



Предполагается, что Марчевский проработает в цирке до февраля, чтобы соблюсти все положенные законом сроки.