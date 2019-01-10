В одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила обрушился потолок

Сегодня рано утром обрушилась часть потолка в подъезде дома № 102 на улице Чайковского в Нижнем Тагиле.Как сообщает ИА Tagilcity.ru со ссылкой на группу «Инцидент. Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло около 4:30 утра по адресу: ул. Чайковского, 102, в Дзержинском районе города. Спавших жителей дома разбудил сильный грохот. Выбежав из квартир в подъезд, они увидели, что часть потолка обрушилась.Деревянная потолочная панель рухнула прямо на лестницу и закрыла проход. При обрушении была повреждена электропроводка, в результате чего часть квартир в доме остались без электричества. К счастью, при обрушении потолка никто не пострадал, инцидент произошел рано утром, и на лестничной площадке никого не было.Стоит отметить, что двухэтажный двухподъездный дом, где произошёл инцидент, был построен в 1954 году. Как сообщили в УК «Теплотехник-НТ», в управлении которой находится дом, капитальный ремонт в нем запланирован на 2019 год.