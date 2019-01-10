Администрация Екатеринбурга уже принимает заявки на обустройство купелей к празднику Крещения Господня

13:32 | 12.01.2019

Фото: ru.sputniknews.kz

Мэрия Екатеринбурга уже готова принимать заявки на строительство купелей для празднования дня Крещения Господня. В этому году православный праздник отмечается в следующую субботу, 19 января.



Как сообщили в мэрии уральской столицы, на данный момент уже идёт работа по приёму заявок для создания специальных прорубей в водоёмах города. Все лица, планирующие обустройство крещенских купелей, должны подать официальные документы для обеспечения безопасности во время массового купания.



На сегодняшний день городские власти уже получили несколько заявок. Так, представители приходов екатеринбургской Епархии уже планируют оборудовать пять прорубей. Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы подготовит три проруби на Верх-Исетском пруду. По одной купели хотят оборудовать в посёлке Исток на озере Огородном и на карьере в Северке.



Также мэрия получила одну "гражданскую" заявку на обустройство крещенской купели от ООО "УК "Европейское". Управляющая компания намерена оснастить прорубь на небольшом озере в одноимённом микрорайоне "Европейский".



Напомним, практика показывает, что традиционно на территории Екатеринбурга в канун Крещения подготавливаются до 20 прорубей, предназначенных для массового окунания граждан.