В администрации Екатеринбурга объяснили: 28 рублей за проезд в метро – кошкины слёзы. Поэтому проезд будут повышать

12:47 | 12.01.2019

Фото: ekmap.ru

Администрация Екатеринбурга заявила, что оказывает горожанам большую услугу, что возит их в метро всего за 28 рублей. По мнению чиновников, такая цифра ниже себестоимости проезда, поэтому Свердловский метрополитен вынужден получать субсидии от городского бюджета.



«Эти субсидии метрополитен и направил на капитальный ремонт первых двух составов, хотя у метро есть и другие проблемы, которые также требуют вложения финансов. Естественно, что постоянно вкладываться только в составы предприятие просто не сможет. А обновить надо еще 11 составов из 15», — объяснили в администрации.



Таким образом, мэрия готовит горожан к будущему повышению тарифа на проезд в метрополитене, которое запланировано на весну этого года. Как ранее объяснял глава города Александр Высокинский, стоимость поездки вырастет на 3–5 рублей. Деньги пойдут на обновление вагонного парка метро. В перспективе администрация рассчитывает купить еще два дополнительных состава, в результате чего к следующему году интервал движения поездов сократится до трёх с половиной минут, а в 2021-м – до трёх минут.



Кроме того, власти рассчитывают заложить 100 млн рублей на проектирование второй ветки метро до ВИЗа в этом году, но пока этих денег в бюджете города на 2019 год нет.