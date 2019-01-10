Жажда – ничто, имидж – все: мэрия Екатеринбурга собирается запустить собственную продакшн-студию

12:28 | 12.01.2019

Фото: Коммерсант

Продакшн-студию, рассказывающую о работе городских предприятий в 20-минутных видеороликах, собирается запустить мэрия Екатеринбурга. Заявление об этом сделал глава города Александр Высокинский.



«В фильмах мы будем объяснять, как работает здравоохранение, образование, «Водоканал», тепловые сети, метро и откуда берется грязь. Показывать будем на телеканалах и в метро», — сказал мэр столицы Урала.



В ближайшее время предложение о создании студии будет вынесено на обсуждение в городскую думу Екатеринбурга.