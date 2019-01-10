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12:28 | 12.01.2019
Фото: Коммерсант
Жажда – ничто, имидж – все: мэрия Екатеринбурга собирается запустить собственную продакшн-студию
«В фильмах мы будем объяснять, как работает здравоохранение, образование, «Водоканал», тепловые сети, метро и откуда берется грязь. Показывать будем на телеканалах и в метро», — сказал мэр столицы Урала.
В ближайшее время предложение о создании студии будет вынесено на обсуждение в городскую думу Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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