Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 января 2019 года

11:05 | 12.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 11.01.2019г. до 08:00 12.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 138 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 86 противоправных деяний. Из них: одно убийство, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, шесть грабежей, 13 краж, одно неправомерное завладение автотранспортом, девять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе пять фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло три ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека получили трвмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 5 массовых мероприятий, в которых приняло участие 650 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 25 полицейских, 24 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.