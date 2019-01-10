Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде проиграл «Торпедо» 3:2

10:34 | 12.01.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Вчера, 11 января, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Нижнем Новгороде потерпел поражение в матче против команды «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 3:2.



Среди уральцев авторами двух шайб стал Илья Крикунов. В команде соперников выделились Эндрю Кэйлов, Артём Аляев и Денис Паршин.



«Мы, к сожалению, на «троечку» сыграли в атаке и очень безобразно сыграли в обороне. Командные действия полевых игроков оставляют желать лучшего. Работаем над этим. Будем разбираться, в чем дело. Нашего вратаря сегодня бросили «под танки». Соперник с огромным желанием вышел обыграть»,- прокомментировал ход матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Напомним, следующий матч уральский клуб проведёт завтра, 13 января, на выезде с командой «Слован».