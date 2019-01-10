В Екатеринбурге многоэтажку закрыли на карантин из-за Кори

10:33 | 12.01.2019

Фото: N1.ru

В Екатеринбурге на Эльмаше многоэтажку закрыли на каринтин. У одного из жильцов высотки на Совхозной, 6 обнаружили очень опасное заболевание – корь. Объявление об этом появилось в подъездах десятиэтажки.



В Роспотребнадзоре подтвердили.



– Действительно, у нас есть подозрения на корь по данному адресу, — сказали в пресс-службе ведомства. — Там сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для таких ситуаций. Во-первых, проводится вакцинация тех, кто не привит. Поскольку там ребёнок, то касается только тех, кто живёт в этом доме.



По телефону горячей линии Роспортребнадзора рассказали, что жителям дома надо срочно обратиться в поликлинику. С собой надо иметь паспорт, полис и прививочный сертификат.



— После контакта прививку надо поставить в течение 72 часов. Это очень опасное заболевание, а потому не стоит затягивать визит. Если вы не знаете, есть у вас прививка или нет, то лучше поставить её, — пояснили в 23-й больнице.