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23:53 | 11.01.2019
Фото: ok.ru
Перуанского болельщика, который жил в Екатеринбурге полгода, выдворили из России. Сегодня утром он улетел в Испанию
Чтобы убедиться, что иностранный болельщик точно вернётся восвояси, за ним к дому, где он проживал, приехали полицейские в штатском и лично сопроводили перуанца до Кольцово. Оттуда он улетел до Барселоны – там живут его дальние родственники.
Предписание о депортации Джованни получил прямо в канун Нового года – 29 декабря. В документе, датированном тем же числом, значилось: покинуть территорию РФ, согласно указу президента, иностранные болельщики должны до наступления 2019-го года. За два дня, разумеется, он билеты купить не успел, поэтому сегодня его выдворяли из России с позором.
А, между тем, за полгода жизни на Урале Джованни успел выучить русский язык, – так, чтобы не обходиться без помощи переводчика – сдать экзамены по тому же русскому языку, литературе, российской истории и даже основам права РФ. На Урале Джованни собирался работать электриком, ведь на своей родине он является дипломированным специалистом по электросетям.
Джованни собирается оспаривать решение миграционной службы в суде. А мужчина, который помогал перуанцу освоиться на Урале, – Владимир Хакимов – поможет ему в отстоять свои права.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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11.01.2019
23:53 | 11.01.2019
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