Перуанского болельщика, который жил в Екатеринбурге полгода, выдворили из России. Сегодня утром он улетел в Испанию

23:53 | 11.01.2019

Фото: ok.ru

Перуанского болельщика Джованни, который после Чемпионата мира по футболу полюбил Екатеринбург всем сердцем, депортировали из России. Теперь целых пять лет Джованни не сможет пересечь территорию РФ, а ведь он уже начал оформлять патент на трудоустройство.



Чтобы убедиться, что иностранный болельщик точно вернётся восвояси, за ним к дому, где он проживал, приехали полицейские в штатском и лично сопроводили перуанца до Кольцово. Оттуда он улетел до Барселоны – там живут его дальние родственники.



Предписание о депортации Джованни получил прямо в канун Нового года – 29 декабря. В документе, датированном тем же числом, значилось: покинуть территорию РФ, согласно указу президента, иностранные болельщики должны до наступления 2019-го года. За два дня, разумеется, он билеты купить не успел, поэтому сегодня его выдворяли из России с позором.



А, между тем, за полгода жизни на Урале Джованни успел выучить русский язык, – так, чтобы не обходиться без помощи переводчика – сдать экзамены по тому же русскому языку, литературе, российской истории и даже основам права РФ. На Урале Джованни собирался работать электриком, ведь на своей родине он является дипломированным специалистом по электросетям.



Джованни собирается оспаривать решение миграционной службы в суде. А мужчина, который помогал перуанцу освоиться на Урале, – Владимир Хакимов – поможет ему в отстоять свои права.