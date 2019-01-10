В Екатеринбурге стартует судебный процесс по делу экс-депутата Капчука

22:56 | 11.01.2019

Фото: znak.com

Уже в грядущий понедельник в Екатеринбурге стартует судебный процесс по делу бывшего уральского депутата Сергея Капчука, который, по мнению следствия, совместно с братом-близнецом проворовался на железной дороге.



Бывший народный избранник обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Как рассказал журналистам сам Капчук, заседание он пропускать не собирается.



Отметим, что по данному делу прокуратура Свердловской области поручила следственным органам провести проверку в администрации губернатора региона.



Сергей Капчук уехал из России в начале 2000-х годов, когда в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. Некоторое время он жил в Эмиратах, затем в Великобритании. В ноябре 2016 года Сергей Капчук распространил документ, согласно которому он больше не находится в розыске Интерпола, а в его действиях состав уголовного преступления отсутствует.



У Капчука также есть брат-близнец, который, по версии следствия, промышлял тем же самым, только вину свою вовремя признал и, отсидевши срок, живёт в Екатеринбурге припеваючи.



Сергей Капчук стал первым бизнесменом, который уже вернулся в Россию, из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова — он сделал это в июне 2018 года.