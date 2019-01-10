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22:25 | 11.01.2019
Фото: culture.ru
В Екатеринбург привезли картину Рубенса, которой 400 лет. Её подлинность доказывали почти полвека
Как рассказали на открытии выставки, раньше картина хранилась в Эрмитаже, но несколько десятилетий ее считали копией и держали в запасниках. В 1976 году картину подарили Ирбитскому музею. После осмотра репродукции директору музея Валерию Карпову пришла мысль, что это может быть подлинник, но предположение еще нужно было доказать.
«С этой горящей слезой, текущей по щеке, эти влажные радужки, эта красная опись, и сами веки — розоватые. Никто другой так не мог написать вот этот глаз, только он», — говорит Валерий Карпов.
Чтобы доказать авторство Рубенса, потребовалось подождать ещё 40 лет. Всё это время картина находилась в хранилище. Состояние картины ухудшалось, но реставрировать огромное двухметровое полотно так никто и не брался. Только в 2012 году Ирбитскому музею удалось найти реставратора – Антонину Наседкину из Нижнего Тагила.
«Известно, какими пигментами Рубенс пользовался, где он их покупал. Он был человеком очень хозяйственным, — рассказали на открытии. — В архивах сохранились документы, где поставщик писал ему: на сколько флоринов вам класть лазури? Лазурь была самой дорогой краской. Искусствоведы Эрмитажа изучали технику живописи. Сейчас на руках ирбитских музейщиков — заключение: “Магдалина” принадлежит кисти Рубенса и двух его учеников».
Картину Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» можно увидеть в галерее «Главного проспекта» на выставке «Шедевры живописи».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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