Жених и невеста, ехавшие из ЗАГСа, попали в ДТП в Екатеринбурге

Сегодняшняя свадьба в Екатеринбурге закончилась отнюдь не родительскими слезами и брачной ночью, а ДТП. Свадебный кортеж с женихом и невестой, которые ехали на фотосессию из ЗАГСа, потерпел фиаско в самом центре города – на перекрёстке Первомайской – Мамина Сибиряка. У «Чёрного тюльпана» иномарку молодожёнов подрезал «Лексус» молодой барышни, которая, как уверяют новобрачные, превысила скорость.«Мы ехали со скоростью примерно 60 километров в час. Как вдруг откуда-то выскочила девушка за рулем белого "Лексуса". Я попытался уйти от столкновения. Но машины задели друг друга. "Лексус" от удара отбросило в столб», – рассказывает взволнованный жених.Перед у иномарки премиум-класса смяло довольно сильно. Но, к счастью, из людей никто не пострадал. Женщина, сидевшая в «Лексусе», теперь уверяет, что виновата машина из свадебного кортежа.«Я спокойно ехала. Дорога была свободная, а он влетел мне в правую бочину. От удара мою машину откинуло в столб» – уверяет автоледи.Сейчас молодые вернулись к празднованию, ситуация на контроле сотрудников ГИБДД.