Начальник «центрального» райотдела полиции Екатеринбурга ушел из МВД

20:50 | 11.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Начальник отдела полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу (Ленинский район) Александр Дмитриев покинул занимаемую должность. По данным veved.ru, он решил уйти на муниципальную службу, приняв предложение чиновников городской администрации. Его место в статусе временно исполняющего обязанности занял замначальника по оперативной работе майор Евгений Трошин.