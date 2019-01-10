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20:50 | 11.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Начальник «центрального» райотдела полиции Екатеринбурга ушел из МВД

Начальник отдела полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу (Ленинский район) Александр Дмитриев покинул занимаемую должность. По данным veved.ru, он решил уйти на муниципальную службу, приняв предложение чиновников городской администрации. Его место в статусе временно исполняющего обязанности занял замначальника по оперативной работе майор Евгений Трошин.

© «Вечерние Ведомости»

 


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