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20:37 | 11.01.2019
Фото: ОТВ
Главред «Областной газеты» подал в суд на Департамент информполитики губернатора
По данным veved.ru, медиаменеджер решил оспорить выговор ДИПа. Сотрудники Департамента выявили, что заработная плата Полянина (его годовой доход за 2017 год составил 4,2 миллиона рублей) превышает в 7,8 раза зарплату рядового сотрудника, тогда как областным законодательством установлен предельный коэффициент от 1 до 5. ДИП потребовал устранить данное нарушение, а также устранить нарушение, выраженное в задержке выплаты заработной платы и компенсации. Дмитрий Полянин не согласился с итогами проверки и обратился в суд, которому предстоит выяснить, нарушал ли он закон и правомерно ли был вынесен выговор.
Напомним, что в Кировском районном суде Екатеринбурга также рассматривается материал о привлечении Дмитрия Полянина к ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Главреду «Областной газеты» грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Заседание должно было состояться сегодня, 11 января, но, как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, процесс был отложен на 29 января.
© «Вечерние Ведомости»
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