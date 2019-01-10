Главред «Областной газеты» подал в суд на Департамент информполитики губернатора

20:37 | 11.01.2019

Фото: ОТВ

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин подал в суд на Департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Исковое заявление будет рассматриваться 7 февраля в Ленинском районном суде Екатеринбурга.



По данным veved.ru, медиаменеджер решил оспорить выговор ДИПа. Сотрудники Департамента выявили, что заработная плата Полянина (его годовой доход за 2017 год составил 4,2 миллиона рублей) превышает в 7,8 раза зарплату рядового сотрудника, тогда как областным законодательством установлен предельный коэффициент от 1 до 5. ДИП потребовал устранить данное нарушение, а также устранить нарушение, выраженное в задержке выплаты заработной платы и компенсации. Дмитрий Полянин не согласился с итогами проверки и обратился в суд, которому предстоит выяснить, нарушал ли он закон и правомерно ли был вынесен выговор.



Напомним, что в Кировском районном суде Екатеринбурга также рассматривается материал о привлечении Дмитрия Полянина к ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Главреду «Областной газеты» грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Заседание должно было состояться сегодня, 11 января, но, как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, процесс был отложен на 29 января.