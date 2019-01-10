В Екатеринбурге пройдёт очередной «Старый Новый рок»

19:21 | 11.01.2019

В предстоящее воскресенье, 13 января, в Екатеринбурге на пяти площадках Ельцин Центра для нескольких тысяч зрителей, которых, как и коллективов, с каждым годом становится больше, в 18-й раз пройдёт фестиваль «Старый Новый Рок».



В этом году на фестивале заявлены 11 хедлайнеров из пяти стран, среди них – Найк Борзов, Нейромонах Феофан, группы «Черный обелиск», «Триагрутрика», «Аффинаж», Solar Touch, «Мистер Быдлоцыкл» Three For Silver (США), Disco Dicks (Германия-Голландия) и другие. Вместе с уже состоявшимися музыкантами выступят 45 молодых групп из России, Украины и Болгарии.



В последние годы случалось, что оргкомитет фестиваля обвиняли в предвзятости. Главное претензией, со стороны критиков, было то, что музыканты, ставшие популярными десятки лет назад на волне Свердловского рок-клуба, и по сути, на волне несколько «другой музыки», варятся в собственном соку и не могут тонко чувствовать, что нравиться молодым, которые живут «здесь и сейчас». Поэтому главным новшеством этого года стало появление альтернативного экспертного совета в лице музыкантов и продюсеров до 35 лет. Свежий взгляд на конкурс помог старой гвардии жюри определиться с финальным составом выступающих.



Сегодня на пресс-конференции лидер «Чайфа» Владимир Шахрин не дожидаясь возгласов скептиков о смерти рок-н-ролла вообще, и «Старого Нового рока» в частности, заявил, что фестиваль, как и рок, жив.



«Если бы наш фестиваль был бы неинтересен людям, если бы он изжил себя, мы бы сразу это поняли. Никто бы на него не стал заявляться. Но каждый год нам поступает более трехсот заявок от молодых групп. Причем некоторые, уже выступив раз, хотят повторить. И тогда мы им говорим: ребята, дорогие, вы либо поднимайтесь на уровень выше и становитесь хедлайнерами, либо дайте дорогу другим»,– сказал он.



Как и всегда, в рамках фестиваля пройдёт множество лекций и мастер-классов, связанных с созданием музыки и её продвижением.



Напомним, «Старый новый рок» традиционно проходит 13 января — в день рождения его основателя Евгения Горенбурга, в этом году он 18 раз отметит свой день рождения на фестивале.



Кстати, по словам самого Евгения Горенбурга, 14 января будет организован еще один бесплатный концерт, в бывшем ДК «Уралмаша», сейчас это Дворец народного творчества. Там состоится after-party «Новой сцены», где три музыкальных группы – немецко-голландский дуэт Disco Dicks, Magical Marginals из Екатеринбурга и «Там тепло» из Магнитогорска – дадут бесплатный концерт.