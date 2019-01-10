Свердловский Минфин подвел итоги 2018 года. «Это хороший результат»

17:29 | 11.01.2019

Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко 11 января представила главе региона Евгению Куйвашеву оперативные данные о финансовых итогах 2018 года.



По ее словам, доходы областного бюджета в ушедшем году составили 249,5 миллиарда рублей, что на 12,5 миллиарда рублей выше плана. Расходы региональной казны сократились до 241,5 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в 8 миллиардов рублей.



«Это хороший результат», - отметил Евгений Куйвашев.