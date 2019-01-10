Три новых лесоперерабатывающих производства появятся на Среднем Урале

17:23 | 11.01.2019

«Корпорация развития Среднего Урала» подписала три соглашения о сопровождении инвестиционных проектов в сфере лесоперерабатывающего комплекса. Суммарный объем инвестиций в проекты составит порядка 1,4 миллиарда рублей, сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



«Сегодня наш регион входит в число приоритетных регионов в Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года для создания мощностей лесоперерабатывающего комплекса. Эта стратегия предусматривает изменения в структуре лесного производства за счет создания крупных кластеров, что позволит увеличить производство пиломатериалов и фанеры, а также обеспечит комплексную и глубокую переработку древесины», - заявила Виктория Казакова.



В частности, инвестор из КНР планирует запустить производство в Талицком городском округе. Промышленную площадку, удовлетворяющую требованиям проекта, и поставщиков лесных ресурсов подобрала КРСУ. Haihao будет производить в Свердловской области пиломатериалы. В проект по переработке древесины компания вложит 100 миллионов рублей, будет создано 30 новых рабочих мест. В настоящее время решается вопрос о приобретении в собственность участка. Запуск предприятия, которое в год будет перерабатывать 80 тысяч кубометров сырья, намечен на 2019 год.



В производстве будет использоваться древесина близлежащих лесничеств.



Проект компании ООО «Сибирьэкострой», который КРСУ сопровождает с 2017 года, будет реализован в Североуральске. Стоимость проекта по запуску высокотехнологичного деревообрабатывающего производства составляет 500 миллионов рублей, объем переработки древесины - 262 тысяч кубометров в год. В течение ближайших трех лет здесь будут созданы около 80 рабочих мест, в перспективе - еще порядка 100.



Третье соглашение направлено на сопровождение ООО «ЛПК «Барс» (инвестором выступает компания из ХМАО) в реализации крупного проекта по деревопереработке с объемом инвестиций 800 миллионов рублей. Проект предусматривает создание около 150 рабочих мест и нескольких производств в Северном управленческом округе. Речь идет о безотходной переработке древесины, включающей производство пиломатериалов, изготовление мебели и переработку древесных отходов. Первая производственная площадка по изготовлению пиломатериалов расположится в Ивделе. Производство мебели инвестор намеревается разместить в индустриальном парке «Богословский».



По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, Средний Урал входит в ТОП-10 регионов по объемам лесозаготовки и в ТОП-5 по числу реализуемых приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.