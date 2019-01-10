Депутаты Белоярки вновь попробуют избрать нового председателя думы

17:02 | 11.01.2019

Депутаты думы Белоярского городского округа в очередной раз соберутся, чтобы выбрать председателя думы – без спикера представительный округ работает уже почти два года. Как рассказал корреспонденту veved.ru исполняющий обязанности председателя думы Борис Комлев, 21 декабря он написал заявление, что слагает с себя полномочия временного руководителя, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании.



Кроме этого, 14 января народные избранники вместе с главой БГО Андреем Горбовым проведут консультации относительно выбора нового председателя. Сам Борис Комлев намерен поддержать кандидатуру Сергея Платоненко. Впрочем, беспартийного Сергея Платоненко вряд ли поддержат депутаты от «Единой России». По данным veved.ru, они выступают за кандидатуру руководителя фракции «ЕР» Владимира Бекетова, которая, по информации издания, согласована с руководством регионального отделения партии.



Напомним, что дума Белоярки функционирует без председателя с февраля 2017 года. Депутаты несколько раз пытались избрать нового спикера, но для принятия решения не хватало подавляющего большинства голосов – 14 из 20.



