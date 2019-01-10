Глава Екатеринбурга придумал замену «Вечернему Екатеринбургу», создав новое СМИ

15:44 | 11.01.2019

Фото: Антон Буценко

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым учредил новое СМИ «Екатеринбургский вестник», которое будет выходить в печатной версии. Оно будет выполнять функцию издания, предназначенного для официального опубликования правовых актов Главы Екатеринбурга, Администрации города, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом развитии уральской столицы.



«Мы ничего нового не изобретаем, это общероссийская практика, когда функцию печатного издания, предназначенного для официального опубликования, выполняет муниципальное печатное издание. Без опубликования такие документы не могут обрести юридическую силу», – отметил пресс-секретарь Администрации города Екатеринбурга Анатолий Карманов.



Напомним, что ранее функции новой газеты выполняло издание «Вечерний Екатеринбург», которое оказалось на грани закрытии из-за отсутствия финансирования в 2019 году.