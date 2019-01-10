Показатель кризиса: в Свердловской области снизились рождаемость и количество браков, и возросла смертность

15:20 | 11.01.2019

Опубликованы свежие статистические данные по рождаемости и смертности населения в Свердловской области. По данным регионального Управления федеральной службы государственной статистики естественная убыль населения превысила 7 тысяч человек.



Так, с января по ноябрь 2018 года в области на свет появились 46 500 свердловчан, тогда как умерли, по тем или иным причинам, за этот же период 53 562 человека. Таким образом, естественная убыль населения за 11 месяцев составила 7062 человека. Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года то естественная убыль населения возросла почти в 2 раза, так как годом ранее разница между смертностью и рождаемостью составляла 3746 человек. Прежде всего, это связано с падением рождаемости в регионе.



Что касается причин смертности, то чаще всего свердловчане умирали от болезней системы кровообращения – 26 106 случаев смертности, от новообразований – 8917, а также от внешних причин – 4867 и болезней органов пищеварения – 3022.



Кроме того снизилось в регионе и количество бракосочетаний. Так если в 2017 году за 11 месяцев был заключён 30361 брачный союз, то за аналогичный период в 2018 году бракосочетались всего 26 323 пар. Но снизилось и число разводов, так если в 2017 году расторгли брачный союз 18 212 пар, то в 2018 решили разойтись только 16 047 семейных пар.