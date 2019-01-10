Двум жителям Екатеринбурга грозит срок за организацию «резиновых квартир»

14:45 | 11.01.2019

Двое жителей Екатеринбурга понесут уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Выявить так называемые «резиновые квартиры» удалось благодаря работе участковых уполномоченных отделов полиции №№ 11 и 13 УМВД России по городу Екатеринбургу при отработке жилого сектора.



В первом случае полицией установлено, что 15 августа 2018 года 60-летний хозяин жилища на улице Летчиков, 15 «б» поставил на учет в своей квартире 62 иностранных граждан. Во втором случае – 49-летний владелец жилого помещения на Щербакова, 47 осенью 2018 года поставил на учет 173 мигранта.



По данным фактам органами дознания территориальных ОВД возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Владельцы квартир вину полностью признали и пояснили полицейским, что ставили на фиктивный учет иностранных граждан из корыстных побуждений в связи с трудным материальным положением. Стоимость каждой услуги «предприниматели», в среднем, оценивали в 100 рублей.