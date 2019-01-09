В Екатеринбурге владелец сауны получил 1,5 года условно за организацию борделя

20:59 | 10.01.2019

Фото: uralinform.ru

Владельцу сауны в Екатеринбурге вынесли приговор за организацию проституции, об этом рассказали в пресс-группе екатеринбургского УМВД.



В сауне «Парижанка» на проспекте Космонавтов с января по август 2018 года многократно оказывались интимные услуги. Орджоникидзевский районный суд вынес приговор владельцу сауны. Мужчина 36 лет, получил 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Как рассказали в УМВД, он предлагал знакомым девушкам оказывать интимные услуги для клиентов сауны за гонорары от 2500 до 5000 рублей.



Стоит отметить, к ответственности привлекли также администратора сауны за получение дохода от незаконной деятельности.