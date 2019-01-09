Сергей Карякин сыграл в шахматы с юным уральцем в Екатеринбурге

20:23 | 10.01.2019

Фото: Александр Исаков

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в шахматы с уральским школьником в Екатеринбурге во время сеанса одновременной игры.



На Новый год 15-летний школьник из Карпинска Игорь Гасс загадал желание, которое оставил на сайте «Российское движение школьников». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время поездки в Москву на заседание Госсовета снял с Кремлёвской ёлки шарик, на котором было написано желание юноши. После этого Сергею Карякину позвонили из Федерации шахмат Свердловской области и предложили приехать в Екатеринбург.



После 22 хода перворазрядник Игорь Гасс признал, что поражение неизбежно и пожал руку известному шахматисту. Помимо Гасса, в сеансе одновременной игры также принимали участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский, председатель Общественной палаты региона Александр Левин и еще несколько юных уральских шахматистов.



Добавим также, что на пресс-конференции после сеанса Сергей Карякин рассказал, что хочет открыть шахматную школу в Екатеринбурге.