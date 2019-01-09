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18:33 | 10.01.2019

Фото: biathlonrus.com

В Екатеринбурге 349 тысяч потратят на обследование территории биатлонного центра

На обследование 52 гектаров Московского лесопарка, которые планируют отдать под биатлонный комплекс, потратят 349 тысяч.

Экспертиза была заказана Центром подготовки спортивных сборных команд Свердловской области. В ходе экспертизы компания ООО «Сантест» выявит уровень воздействия комплекса на окружающую среду, оценит риски от изменения границ лесопарка, решит как лучше предотвратить негативные эффекты от перемен и предложит альтернативные варианты решения проблем.

Исследования будут проходить до 25 февраля.

Напомним, уральский биатлонный комплекс будет расположен на 12 километре Московского тракта, где сейчас располагается лыжная база «Динамо».

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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