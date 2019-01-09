В Екатеринбурге 349 тысяч потратят на обследование территории биатлонного центра

18:33 | 10.01.2019

Фото: biathlonrus.com

На обследование 52 гектаров Московского лесопарка, которые планируют отдать под биатлонный комплекс, потратят 349 тысяч.



Экспертиза была заказана Центром подготовки спортивных сборных команд Свердловской области. В ходе экспертизы компания ООО «Сантест» выявит уровень воздействия комплекса на окружающую среду, оценит риски от изменения границ лесопарка, решит как лучше предотвратить негативные эффекты от перемен и предложит альтернативные варианты решения проблем.



Исследования будут проходить до 25 февраля.



Напомним, уральский биатлонный комплекс будет расположен на 12 километре Московского тракта, где сейчас располагается лыжная база «Динамо».