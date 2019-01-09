Жители Екатеринбурга пожаловались в региональную Общественную палату на чиновников, отменивших популярные у горожан маршруты

18:27 | 10.01.2019

Общественная палата Свердловской области намерена вмешаться в транспортную реформу в Екатеринбурге, внедрение которой уже отразилось на горожанах в этом году – с 1 января мэрия отменила маршруты № 024 («2-ая Новосибирская - Хладокомбинат №3») и № 04 (ТК «Новомосковский» - КОР).



Как рассказал корреспонденту veved.ru член ОП СО Валерий Черкашин, возглавляющий комиссию по вопросам качества городской среды и ЖКХ, сегодня, 10 января, к нему на прием пришли несколько горожан, преимущественного пенсионного возраста, которые принесли обращение с просьбой восстановить популярный среди екатеринбуржцев 024-ый маршрут, на котором можно было без пересадки проехать от Старой Сортировки до Вторчермета.



«Нельзя оправдать решение чиновников о закрытии маршрута, всегда заполненного пассажирами и так необходимого столь густонаселенному и отдаленному от центра города району. Многочисленные пересадки – не выход», - сказано в обращении, под которым подписались десятки жителей Железнодорожного района Екатеринбурга.



Валерий Черкашин говорит, что Общественная палата Свердловской области предпримет необходимые меры, чтобы оказать содействие по восстановлению автобусного маршрута № 024, и обратится в администрацию города с требованием рассмотреть вопрос о проведении новых торгов по его обслуживанию – он был отменен как раз в связи с окончанием срока действия на обслуживание. Продлевать контракт администрация не стала, аргументируя свою позицию тем, что он дублирует другие маршруты.



Связаться с замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексеем Бубновым, чтобы прояснить его позицию по этому вопросу, не представилось возможным – его сотовый телефон оказался недоступен.