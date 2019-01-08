Для «трудных подростков» из Свердловской области организовали новогодние каникулы

15:18 | 10.01.2019

Свердловские общественники начали работу с так называемыми «трудными подростками», как правило, предоставленными самим себе. Теперь эта сфера деятельности стали одним из основных направлений для Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма».



В рамках этой работы 28 декабря 2018 года президент Ассоциации Сергей Павленко и социальный педагог Ирина Лысенко встретились с ребятами из малообеспеченных семей и ребятами, стоящими на профилактическом учете. Общение продолжилось и в новогодние каникулы. Ребята поиграли в страйкбол и лазертаг, посетили кинотеатр.



В ходе встречи Сергей Павленко пожелал ребятам, невзирая на трудности, стараться найти поблизости искренних, добрых людей, самим стараться творить добрые дела, ставить перед собой цели и достигать их.



Как показывает опыт, подобные встречи и общение со взрослыми опытными людьми, которые способны выслушать и дать добрый совет, оказывают на детей положительное влияние. Поэтому данная деятельность будет продолжена Ассоциацией.