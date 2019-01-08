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14:51 | 10.01.2019
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Таможенники будущего: Уральская электронная таможня набирает штат
На сегодняшний день доля декларационного массива, подаваемого в Уральскую электронную таможню, составляет 84% всех деклараций региона. Соответственно, нагрузка на инспекторов существенно возросла. Кандидаты в Уральскую электронную таможню проходят строгий отбор, так как теперь нужны полифункциональные специалисты, способные ориентироваться в самых разных областях, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Мы заинтересованы в специалистах разных областей, в том числе экономистах и юристах. Сотрудники Уральского таможенного поста (ЦЭД) должны обладать хорошими базовыми знаниями: знать формы таможенного контроля, товарную номенклатуру и виды пошлин. При этом, мало иметь только диплом о высшем образовании. Нам крайне важны индивидуальные навыки, компетенции и личные качества кандидата. Таможенный контроль предполагает широкий кругозор и владение специфичными знаниями по многим товарным отраслям: машиностроения, химии, физики, медицины и информационных технологий. Ведь у инспектора на контроле одновременно могут находиться декларации на детские игрушки, запчасти для реактивного двигателя, продукты питания, минеральные удобрения», – говорит начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.
Ежедневно каждому инспектору приходится проверять до 15 деклараций. Основной процесс строго регламентирован по срокам, и нельзя допустить, чтобы работа тормозилась из-за тех или иных факторов. Но такая ответственность не пугает молодых специалистов Уральского таможенного поста. Многие сюда приходят сразу после университета.
«Конечно, справляться с большим количеством деклараций в короткие сроки не так-то просто. Инспектор должен принять законное решение о выпуске или отказе в выпуске товара. Я пришла сюда сразу после УрФУ, где изучала таможенное дело. Куда идти работать после университета – сомнений не было. Половина моих преподавателей – теперь стали коллегами. Педагоги давали нам не только основы профессии, но и рассказывали, как проводится таможенный контроль на уровне практических технологий», – рассказывает главный государственный таможенный инспектор Уральского таможенного поста Елена Кулакова.
Но не только образование помогает инспекторам, часто их выручает и собственный жизненный опыт.
«Как такового предмета таможенное дело у нас не было. Я окончил Горный университет по специальности «Мировая экономика». Хоть в целом я с декларированием знаком, поначалу все равно было тяжело. Интересно, что здесь могут пригодиться знания в самых разных областях. Когда-то я занимался ремонтом машин, и теперь, когда поступают декларации на автомобили или технические комплектующие, мне уже легче сориентироваться, так как я понимаю что это, где та или иная деталь находится, и какой у неё функционал и предназначение. Именно от моего решения зависит законность использования и дальнейшая судьба товара», – отмечает старший государственный таможенный инспектор Уральского таможенного поста Алексей Игнатьев.
Кроме этого, новым сотрудникам всегда приходят на помощь коллеги.
«Адаптироваться мне помогла программа наставничества. Ее суть заключается в том, что за новичком закрепляется опытный коллега, который знакомит с практической стороной службы и отвечает на все вопросы. Это очень ответственная, но вместе с тем престижная и интересная работа», – заявила главный государственный таможенный инспектор Организационно-аналитического отделения УЭТ Юлия Горских.
Штат Уральской электронной таможни еще укомплектовывается. Все кандидаты проходят серьезный отбор – важны не только академические знания, но и умение быстро ориентироваться в сложной технической документации.
© «Вечерние Ведомости»
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