Таможенники будущего: Уральская электронная таможня набирает штат

14:51 | 10.01.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Почти 800 деклараций в день ежедневно поступает на Уральский таможенный пост (Центр электронного декларирования). Новая структура создана для обеспечения процесса декларирования товаров исключительно в электронной форме. Максимальная автоматизация таможенных операций позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также будет содействовать развитию международной торговли, уверены в Уральском таможенном управлении.



На сегодняшний день доля декларационного массива, подаваемого в Уральскую электронную таможню, составляет 84% всех деклараций региона. Соответственно, нагрузка на инспекторов существенно возросла. Кандидаты в Уральскую электронную таможню проходят строгий отбор, так как теперь нужны полифункциональные специалисты, способные ориентироваться в самых разных областях, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Мы заинтересованы в специалистах разных областей, в том числе экономистах и юристах. Сотрудники Уральского таможенного поста (ЦЭД) должны обладать хорошими базовыми знаниями: знать формы таможенного контроля, товарную номенклатуру и виды пошлин. При этом, мало иметь только диплом о высшем образовании. Нам крайне важны индивидуальные навыки, компетенции и личные качества кандидата. Таможенный контроль предполагает широкий кругозор и владение специфичными знаниями по многим товарным отраслям: машиностроения, химии, физики, медицины и информационных технологий. Ведь у инспектора на контроле одновременно могут находиться декларации на детские игрушки, запчасти для реактивного двигателя, продукты питания, минеральные удобрения», – говорит начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.



Ежедневно каждому инспектору приходится проверять до 15 деклараций. Основной процесс строго регламентирован по срокам, и нельзя допустить, чтобы работа тормозилась из-за тех или иных факторов. Но такая ответственность не пугает молодых специалистов Уральского таможенного поста. Многие сюда приходят сразу после университета.



«Конечно, справляться с большим количеством деклараций в короткие сроки не так-то просто. Инспектор должен принять законное решение о выпуске или отказе в выпуске товара. Я пришла сюда сразу после УрФУ, где изучала таможенное дело. Куда идти работать после университета – сомнений не было. Половина моих преподавателей – теперь стали коллегами. Педагоги давали нам не только основы профессии, но и рассказывали, как проводится таможенный контроль на уровне практических технологий», – рассказывает главный государственный таможенный инспектор Уральского таможенного поста Елена Кулакова.



Но не только образование помогает инспекторам, часто их выручает и собственный жизненный опыт.



«Как такового предмета таможенное дело у нас не было. Я окончил Горный университет по специальности «Мировая экономика». Хоть в целом я с декларированием знаком, поначалу все равно было тяжело. Интересно, что здесь могут пригодиться знания в самых разных областях. Когда-то я занимался ремонтом машин, и теперь, когда поступают декларации на автомобили или технические комплектующие, мне уже легче сориентироваться, так как я понимаю что это, где та или иная деталь находится, и какой у неё функционал и предназначение. Именно от моего решения зависит законность использования и дальнейшая судьба товара», – отмечает старший государственный таможенный инспектор Уральского таможенного поста Алексей Игнатьев.



Кроме этого, новым сотрудникам всегда приходят на помощь коллеги.



«Адаптироваться мне помогла программа наставничества. Ее суть заключается в том, что за новичком закрепляется опытный коллега, который знакомит с практической стороной службы и отвечает на все вопросы. Это очень ответственная, но вместе с тем престижная и интересная работа», – заявила главный государственный таможенный инспектор Организационно-аналитического отделения УЭТ Юлия Горских.



Штат Уральской электронной таможни еще укомплектовывается. Все кандидаты проходят серьезный отбор – важны не только академические знания, но и умение быстро ориентироваться в сложной технической документации.