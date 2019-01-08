Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам свердловской компании на сумму более 57 миллионов рублей

14:24 | 10.01.2019

В Свердловской области после вмешательства прокуратуры «Уральская энергетическая строительная компания» погасила задолженность по оплате труда в полном объеме перед работниками на сумму свыше 57,5 млн. рублей, образовавшуюся за ноябрь 2018 года перед 944 работниками.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в целях восстановления трудовых прав работников было внесено представление об устранении выявленных нарушений руководителю предприятия, после чего задолженность и была погашена. Кроме того, работникам выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы на общую сумму 850 тыс. рублей.