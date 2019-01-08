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13:25 | 10.01.2019

Перевозчик подал в суд на Администрацию Екатеринбурга, требуя заново разыграть маршруты

Арбитражный суд Свердловской области 14 января рассмотрит исковое заявление транспортной компании «Уралтрансгрупп» к Администрации Екатеринбурга о признании незаконными действий по отклонению заявки от участия в открытом конкурсе по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа. Речь идет о популярных городских маршрутах №014 «Академический – ДМБ №9», №016 «Академический – Южная Подстанция», №021 «7 ключей – ст. Шарташ», № 083 «Монтажников - ЖК Светлый». Кроме этого, «Уралтрансгрупп» просит признать данный конкурс несостоявшимся и возобновить процедуру рассмотрения заявок и допуска к участию в открытом конкурсе.

В рамках рассмотрения данного дела «Уралтрансгрупп» ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета заключить контракт по открытому конкурсу № 0162300005318003367 (состоялся 25 октября) с единственным участником ООО «Лекс авто» до момента разрешения спора. Компания указывала, в том числе на необходимость предотвращения причинения значительного ущерба муниципальному бюджету (так как цена контракта порядка 27 миллионов рублей и администрация Екатеринбурга будет обязана выплачивать ООО «Лекс авто» эту сумму). Ходатайство не было удовлетворено.

Напомним, что начальная цена контракта составляла 27 миллионов 266 тысяч рублей. За эту сумму победитель конкурса должен осуществлять регулярную перевозку пассажиров по указанным маршрутам до 30 июня 2019 года – то есть до последнего дня работы городских перевозчиков по действующей маршрутной схеме. С 1 июля 2019 года в Екатеринбурге должна заработать новая маршрутная сеть.

На открытый конкурс заявилось 7 перевозчиков. Среди них как известные участники рынка – ООО «Уралтрансгрупп» (в настоящее время обслуживает те самые маршруты № 014, 016, 021, 083), «Крона-М» (№ 0150 «Драмтеатр Екатеринбурга – Берёзовский»), ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» (№ 2, 19, 37, 011, 018), так и те, которые не на слуху, – ООО «Автокомп», ООО «Автобусный центр», ООО «Авто-Плюс» и ООО «Лекс Авто».

Вскрытие конвертов с заявками состоялось в администрации Екатеринбурга 22 октября, рассмотрение и оценка заявок – 25-го числа. Как посчитали члены комиссии, из 7 заявок соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, лишь одна – компании «Лекс Авто», тогда как, к примеру, ООО «Уралтрансгрупп» и ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» имеют солидный опыт в сфере пассажирских перевозок. Остальные 6 заявок были отклонены.

Сложившаяся ситуация вызвала справедливое возмущение у перевозчиков. Так, «Лекс Авто» лишь незначительно снизил цену контракта до 27,1 миллиона рублей (эти средства мэрия будет обязана заплатить победителю в случае подписания контракта). Остальные же её снизили в миллионы раз, предложив от одного рубля до одной копейки (осознавая социальную роль перевозок и свой небольшой, но стабильный заработок), а кто-то и вовсе ушел в минус.

Сомнительны и основания отклонения заявок ООО «Уралтрансгрупп», ООО «Автокомп», ООО «Автобусный центр», ООО «Авто-Плюс» – участники комиссии отказали им в связи с отсутствием выписки из ЕГРЮЛ или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой выписки. Между тем там имелись выписки с электронной цифровой подписью из интернет-банка, что, по сути, приравнивается к оригиналу.

Судя по сайту госзакупок, контракт пока не заключен ни с одним из участников.

© «Вечерние Ведомости»

 


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