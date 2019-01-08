Более 400 свердловчан попались пьяными за рулем в новогодние праздники

12:42 | 10.01.2019

За новогодние праздники сотрудниками свердловской Госавтоинспекции задержано 418 нетрезвых водителей, пресечено более 11 тысяч правонарушений в области дорожного движения, сообщает региональное Управление ГИБДД.



В ведомстве отмечают, что из 418 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, 43-ем грозит уголовное наказание за повторную езду в состоянии опьянения. 245 человек ездили без водительских прав, в том числе 54 ранее были лишены их, но всё равно сели за руль.



Кроме этого, было выявлено 452 факта перевозки детей без удерживающих устройств. Также более 2 тысяч нарушений ПДД РФ было допущено пешеходами.



В праздничные дни на дорогах Свердловской области зарегистрировано 54 происшествия, из них по причине несоблюдения очередности проезда произошло 7 ДТП, по причине выезда на полосу встречного движения - 6 ДТП и движения на запрещающий сигнал светофора – 3 ДТП. Одна треть всех ДТП была связана с неправильным выбором скорости движения, которая не соответствовала конкретным погодным и дорожным условиям и каждое десятое ДТП связано с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



В результате дорожных аварий погибли 13 человек, из них двое детей и 96 человек пострадали. При этом 63 человека, в том числе 10 детей, были госпитализированы.



