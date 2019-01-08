«Пока все так, как есть. Увы». В екатеринбургской газете заявили о трудных временах для издания

11:58 | 10.01.2019

Рупор бывшей администрации уральской столицы – газета «Вечерний Екатеринбург» сообщила читателям о кардинальных переменах в своей работе. В обращении к читателям, опубликованном в печатной версии газеты, главный редактор издания Лев Кощеев отметил, что отныне «Вечерку» можно будет купить только в газетных киосках и лишь по четвергам. По почтовым ящикам она более распространяться не будет. В ежедневном режиме продолжит работу интернет-сайт, однако и он будет функционировать в усеченном режиме.



«Для нашего издания наступили очень трудные времена. Мы пытаемся его спасти…», – заявляет Лев Кощеев, отмечая, что «сегодня весьма реален шанс того, что город останется без «своих» телеканалов», вероятно, имея ввиду сокращение штата на «Студии-41».



«Не исключено, что у нас все получится, и «Вечерка» снова заживет полнокровной жизнью. Какова вероятность этого, обсуждать бессмысленно. Время покажет. А пока все так, как есть. Увы», – резюмирует Лев Кощеев.



Тяжелые времена для издания наступили после того, как стало известно, что газета может лишиться госконтракта на освещение деятельности мэрии – ранее «Вечерний Екатеринбург» ежегодно получал средства из бюджета города на публикацию нормативных актов администрации (речь шла о почти 60 миллионах рублей).